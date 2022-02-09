«Спорт-Экспресс» опроверг информацию об отстранении Валиевой от личного турнира Олимпиады-2022 и принес извинения спортсменке

опубликовал опровержение информации об отстранении фигуристки от личного турнира Олимпийских игр-2022 из-за положительного допинг-теста.

«Информация, опубликованная «СЭ», о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире фигуристов и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований не находит подтверждения.

Решение по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, пока не принято.

15-летнюю спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин.

В данный момент над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Валиевой в итоге будет доказана, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира.

Официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13.00 по пекинскому времени.

Редакция «СЭ» приносит извинения спортсменке и читателям за непроверенную информацию», – говорится в публикации.

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