Наказание, которое применят к российской фигуристке , если она виновна в нарушении антидопинговых правил, может быть смягчено из-за возраста спортсменки.

Фигуристка не достигла возраста 16 лет, поэтому попадает в категорию «защищенных персон».

Ранее Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.

По информации портала, сейчас над делом работают несколько юридических групп. При вынесении решения предметом пристального внимания станет роль, которую сыграло окружение спортсменки.

Ожидается, что решение по Валиевой будет принято завтра.

Похоже, допинг у Камилы Валиевой – что об этом известно? Из-за этого перенесли награждение командника. Онлайн