«Просим связаться с организаторами турнира». В WADA отказались давать комментарии о допинг-пробе Камилы Валиевой

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) не стали комментировать информацию о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой. По информации журналиста Василия Конова, в пробе был найден триметазидин.

«WADA не станет комментировать этот случай. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов», – сообщили в WADA.

Похоже, допинг у Камилы Валиевой – что об этом известно? Из-за этого перенесли награждение командника. Онлайн