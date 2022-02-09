«Просим связаться с организаторами турнира». В WADA отказались давать комментарии о допинг-пробе Камилы Валиевой

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Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) не стали комментировать информацию о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой. 

Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой. По информации журналиста Василия Конова, в пробе был найден триметазидин.

«WADA не станет комментировать этот случай. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов», – сообщили в WADA.

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