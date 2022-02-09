Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре («Чемпионат»)

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, показавшая наличие запрещенного вещества, была сдана спортсменкой в декабре.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микро-дозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей», – сказал источник.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.

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