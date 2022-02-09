Причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

Об этом сообщает портал Inside the Games.

Сборная России выиграла золото, команды США и Японии заняли второе и третье места соответственно. Награждение должно было пройти вчера, но было отложено.

Согласно правилам Всемирного антидопингового кодекса, личность Валиевой, если она виновна в нарушении антидопинговых правил, нельзя раскрывать, так как спортсменка не достигла возраста 16 лет.

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