В допинг-пробе Валиевой нашли триметазидин (Василий Конов)

В допинг-пробе российской фигуристки обнаружили препарат триметазидин.

Об этом сообщает заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

«Давайте попробую тезисно на пальцах успокоить.

Препарат триметазидин не помогает спортсмену никак. Совсем. Найден в одной-единственной пробе в декабре. И найден мизер. Ни до, ни после в пробах ничего.

Этот препарат был найден у Сергеевой на Играх в Корее, и ее оправдали, так как удалось доказать, что он оказался в организме спортсменки без ее ведома (на самом деле бобслеистку Надежду Сергееву дисквалифицировали на 8 месяцев – Sports.ru).

Поэтому еще раз – пожалуйста, спокойствие. Нет никакого допинга в общепринятом понимании. Нет! Этот сердечный препарат никак не влияет на четверные и спортивные показатели. Оставьте сейчас Камилу в покое», – написал Конов.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.

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