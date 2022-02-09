Минспорта России: «Считаем преждевременными комментарии относительно информации в СМИ, связанной с переносом церемонии награждения»

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В Министерстве спорта России прокомментировали информацию о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

По информации журналиста «Матч ТВ» Василия Конова, в декабрьской пробе Валиевой был найден триметазидин.

Медальная церемония награждения победителей и призеров командного турнира на Олимпийских играх была отложена. Российские фигуристы выиграли золото.

«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации.

Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», — сообщили в пресс-службе Минспорта России. 

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