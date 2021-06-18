А что кроме Евро-2020? Мазепин вновь схлестнулся с Шумахером, новый каминг-аут в фигурном катании, Самсонова выиграла первый титул WTA

Если вы устали от футбола или вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости воскресенья из мира другого спорта:

🏒 Вопрос об участии игроков НХЛ на Олимпиаде-2022 до сих пор открыт – и переговоры между лигой и МОК проходят странно. Президент ИИХФ Рене Фазель пообещал, что решение будет принято в начале недели – и, скорее всего, стороны договорятся. А через несколько часов заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли опроверг это: переговоры продолжаются, конкретных сроков нет.

Плей-офф НХЛ: «Вегас» перевел игру с «Монреалем» в овертайм, где забросил победную шайбу (2:1). В этой серии ничья – 2-2.

Хоккейный «Спартак» следит за состоянием певицы МакSим, введенной в искусственную кому, и готов оказать любую помощь. Клуб на связи с представителями артистки, неоднократно исполнявшей полюбившийся болельщикам хит «Знаешь ли ты» на домашних матчах.

🏀 Финал Запада начался с того, что Девин Букер отгрузил «Клипперс» 40 очков, 13 подборов и 11 передач.

На Востоке благодаря 27 очкам Кевина Хертера «Атланта» была сильнее «Филадельфии» в седьмом матче противостояния второго раунда (103:96, 4-3). «Сиксерс», имевшие первый посев в конференции, закончили сезон. «Хоукс» в финале Востока встретятся с «Милуоки» Янниса.

Женская сборная России по баскетболу уступила Франции на чемпионате Европы. Уже сегодня – 1/8 финала со Словенией.

Вечный одноклубник Леброна Джеймса признан лучшим генеральным менеджером НБА в этом сезоне, а Кевин Дюрэнт собирается на Олимпиаду в Токио!

🎾🇷🇺 22-летняя Людмила Самсонова на турнире в Берлине выиграла первый титул WTA в карьере. За счет этого она дебютировала в топ-70 и получила wild card в основную сетку «Уимблдона».

А вот Андрей Рублев и Дарья Касаткина свои финалы в Галле и Бирмингеме проиграли.

🏎️ Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, обогнав Хэмилтона на предпоследнем круге и завоевав звание гонщика дня, Перес финишировал третьим, Мазепин – 20-м. «Ред Булл» впервые с 2013 года одержал три победы подряд, а Макс нарастил отрыв от Льюиса в чемпионате.

Мазепин вновь схлестнулся с Миком Шумахером – и напарнику очень не понравился агрессивный обгон со стороны Никиты.

🏈 Женская сборная России по регби-7 впервые отобралась на Олимпиаду. В решающем матче квалификации россиянки обыграли Казахстан.

🏃 Правительство Японии допустило вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей. В то же время оргкомитет Игр обсудил регламент: 20 тысяч зрителей на открытии, употребление алкоголя спортсменами только в номерах, презервативы выдадут после окончания турнира.

🏐 Российские волейболистки завершили выступление в Лиге наций поражением – на этот раз от Польши (2-3).

🌈 В фигурном катании очередной каминг-аут: четырехкратный чемпион Франции Кевин Аймо рассказал о гомосексуальности.