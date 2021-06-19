Гран-при Франции-2021. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й, Мазепин – 20-й

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Поль-Рикар, Ле-Кастелле
20 июня 2021 года
Гонка
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 53 круга
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,904
3. Серхио Перес («Ред Булл») +8,811
4. Валттери Боттас («Мерседес») +14,618
5. Ландо Норрис («Макларен») +1.04,032
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.15,857
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.16,596
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.17,695
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.19,666
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.31,946
11. Карлос Сайнс («Феррари») +1.39,337
12. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
16. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
19. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг
20. Никита Мазепин («Хаас») +1 круг
 

Гран-при Франции-2021. Квалификация. Ферстаппен взял поул, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 18-й

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