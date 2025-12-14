РУСАДА осенью чаще всего из фигуристов проверяло Семененко, Угожаева и Нарижного.

Девид Нарижный, Евгений Семененко и Николай Угожаев стали самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в период с сентября по ноябрь 2025 года. Эти спортсмены дважды проходили допинг-контроль. По одному разу были протестированы Дмитрий Алиев, Дамир Черипка, Екатерина Чикмарева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Евгеньев, Андрей Ежлов, Григорий Федоров, Александр Галлямов, Егор Гончаров, Петр Гуменник, Ксения Гущина, Матвей Янченков, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Иван Махноносов, Анастасия Мишина, Софья Муравьева, Мария Пулина, Екатерина Рыбакова, Дарья Садкова, Анна Щербакова и Софья Шевченко.