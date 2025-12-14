Первый канал покажет тренировки на чемпионате России в Санкт-Петербурге
Первый канал покажет тренировки на чемпионате России по фигурному катанию.
Первый канал будет показывать тренировки на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Турнир пройдет с 18 по 21 декабря.
В расписании чемпионата на сайте Первого канала запланирован показ тренировок.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
