Первый канал покажет тренировки на чемпионате России в Санкт-Петербурге

Первый канал покажет тренировки на чемпионате России по фигурному катанию.

Первый канал будет показывать тренировки на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Турнир пройдет с 18 по 21 декабря. В расписании чемпионата на сайте Первого канала запланирован показ тренировок. Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге