Евробаскет-2021. Женщины. Россия сыграет с Францией, Беларусь разгромила Швецию и другие матчи

Сегодня во Франции и Испании проходят заключительные матчи группового этапа женского .

Россия и Франция, которые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, сыграют за первое место в группе и путевку в 1/4 финала.

Беларусь крупно победила Швецию (78:54).

Женщины

Франция и Испания

Группа D

Чехия – Хорватия

20 июня. 19.00

Франция – РОССИЯ

20 июня. 21.45

Положение команд: Франция – 2-0, Россия – 2-0, Чехия – 0-2, Хорватия – 0-2.

Группа A

Швеция – Беларусь – 54:78 (18:25, 11:15, 13:17, 12:21)

Швеция: Фрида Эльдебринк (13 + 6 подборов), Элин Эльдебринк (9 + 4 передачи).

Беларусь: Бентли (20 + 5 передач + 4 перехвата), Попова (17 + 12 подборов), Веремеенко (12 + 9 подборов + 4 блок-шота).

20 июня. 15.00

Испания – Словакия

20 июня. 21.00

Положение команд: Беларусь – 2-1, Швеция – 1-2, Испания – 1-1, Словакия – 1-1.

Группа B

Черногория – Сербия – 75:87 (24:19, 15:26, 19:21, 17:21)

Черногория: Гэтлинг (22 + 6 подборов), Дублиевич (10), Муйович (10 + 12 передач).

Сербия: Крайсник-Йованович (20 + 9 подборов), Андерсон (14), Брукс (13).

20 июня. 12.00

Италия – Греция

20 июня. 18.00

Положение команд: Сербия – 3-0, Италия – 1-1, Черногория – 1-2, Греция – 0-2.

Группа C

Босния и Герцеговина – Словения – 81:91 (25:23, 12:31, 21:20, 23:17)

Босния и Герцеговина: Гайич (28 + 11 подборов), Джонс (24 + 10 подборов), Бабич (12).

Словения: Лисек (22 + 7 подборов), Фрисковец (15 + 6 подборов), Облак (13 + 11 передач).

20 июня. 13.00

Турция – Бельгия – 61:63 (15:16, 16:25, 14:10, 16:12)

Турция: Холлингсворт (16), Гюльчан (15 + 7 подборов), Бильгич (13 + 8 подборов).

Бельгия: Меессеман (15 + 8 подборов), Делер (13), Линскенс (11 + 9 подборов).

20 июня. 16.00

Положение команд: Бельгия – 2-1, Босния и Герцеговина – 2-1, Словения – 2-1, Турция – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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