Евробаскет-2021. Женщины. Россия сыграет с Францией, Беларусь разгромила Швецию и другие матчи

Теги результаты сборная России жен видео сборная Италии жен сборная Чехии жен сборная Турции жен сборная Франции жен сборная Греции жен сборная Беларуси жен сборная Бельгии жен сборная Испании жен сборная Боснии и Герцеговины жен сборная Словакии жен сборная Хорватии жен сборная Сербии жен сборная Швеции жен сборная Черногории жен сборная Словении жен Евробаскет-2021 жен Баскетбол

Сегодня во Франции и Испании проходят заключительные матчи группового этапа женского Евробаскета-2021.

Россия и Франция, которые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, сыграют за первое место в группе и путевку в 1/4 финала.

Беларусь крупно победила Швецию (78:54).

Евробаскет-2021

Женщины

Франция и Испания

Группа D

Чехия – Хорватия

20 июня. 19.00

Франция – РОССИЯ

20 июня. 21.45

Положение команд: Франция – 2-0, Россия – 2-0, Чехия – 0-2, Хорватия – 0-2.

Группа A

Швеция – Беларусь – 54:78 (18:25, 11:15, 13:17, 12:21)

Швеция: Фрида Эльдебринк (13 + 6 подборов), Элин Эльдебринк (9 + 4 передачи).

Беларусь: Бентли (20 + 5 передач + 4 перехвата), Попова (17 + 12 подборов), Веремеенко (12 + 9 подборов + 4 блок-шота).

20 июня. 15.00

Испания – Словакия

20 июня. 21.00

Положение команд:  Беларусь – 2-1, Швеция – 1-2, Испания – 1-1, Словакия – 1-1.

Группа B

Черногория – Сербия – 75:87 (24:19, 15:26, 19:21, 17:21)

Черногория: Гэтлинг (22 + 6 подборов), Дублиевич (10), Муйович (10 + 12 передач).

Сербия: Крайсник-Йованович (20 + 9 подборов), Андерсон (14), Брукс (13).

20 июня. 12.00

Италия – Греция

20 июня. 18.00

Положение команд: Сербия – 3-0, Италия – 1-1, Черногория – 1-2, Греция – 0-2.

Группа C

Босния и Герцеговина – Словения – 81:91 (25:23, 12:31, 21:20, 23:17)

Босния и Герцеговина: Гайич (28 + 11 подборов), Джонс (24 + 10 подборов), Бабич (12).

Словения: Лисек (22 + 7 подборов), Фрисковец (15 + 6 подборов), Облак (13 + 11 передач).

20 июня. 13.00

Турция – Бельгия – 61:63 (15:16, 16:25, 14:10, 16:12)

Турция: Холлингсворт (16), Гюльчан (15 + 7 подборов), Бильгич (13 + 8 подборов).

Бельгия: Меессеман (15 + 8 подборов), Делер (13), Линскенс (11 + 9 подборов).

20 июня. 16.00

Положение команд: Бельгия – 2-1, Босния и Герцеговина – 2-1, Словения – 2-1, Турция – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Хорватия создала проблемы Вадеевой, но не помешала России победить

Россия контролировала ход встречи с Чехией, но устроила пожар в концовке

Сегодня стартует женский Евробаскет: у России молодая команда и статус середняка

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья