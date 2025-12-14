Энберт о чемпионате России: «В мужском одиночном катании высокая конкуренция. Гуменник, Семененко, Дикиджи точно претендуют на титул»

Энберт назвал фигуристов, которые претендуют на медали чемпионата России.

Призер Олимпиады-2018 в командном турнире Александр Энберт считает, что как минимум четыре фигуриста претендуют на медали в мужском одиночном катании на чемпионате России.

«В мужском одиночном катании, конечно, конкуренция высокая. Сложно сказать, кто будет самым сильным. Но в числе главных претендентов точно Петя Гуменник , Женя Семененко, Влад Дикиджи , думаю, тоже не упустит возможность побороться за этот титул.

В этом году у Марка Кондратюка прекрасные программы, он хорошо выступал. Примерно четыре человека на три места. И то это не полный список, потому что много ребят с четверными, с хорошими наборами. Коля Угожаев может очень хорошие баллы набирать за технику. Поэтому ребят много», – сказал Энберт.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 21 декабря.