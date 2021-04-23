Фазель об участии НХЛ в ОИ-2022: «Решение будет в начале следующей недели. Удастся договориться, кажется»

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о ходе переговоров между НХЛ и об участии игроков лиги в Олимпиаде в в 2022 году.

«Решение будет принято в начале следующей недели. Мне кажется, нам удастся договориться, но посмотрим.

В переговорах задействовано много сторон – мы, НХЛ, МОК, поэтому много нюансов. Все выглядит неплохо, на мой взгляд», – сказал Фазель.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась отпускать хоккеистов на турнир.

Фазель об участии НХЛ в ОИ-2022: «Мы очень близки к соглашению. Решение будет принято на следующей неделе, думаю» (6 июня)

Роман Ротенберг: «Ждем решения по НХЛ, поедут ли игроки на ОИ. Это важнейший вопрос в нашей повестке»