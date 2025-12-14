Генподрядчик строительства центра Загитовой получил приз «За уникальное интерьерное решение спортивного объекта»

Генподрядчик строительства центра Загитовой получил приз в интерьерное решение.

В Казанской ратуше объявили победителей смотра-конкурса на лучшее архитектурное и градостроительное решение.

В номинации «Лучший дизайн интерьера социального объекта» вручался приз «За уникальное интерьерное решение спортивного объекта». ГУП «Татинвестгражданпроект» получил приз за Республиканский центр фигурного катания Алины Загитовой .

Номинация представлена в «Категории II» – это нереализованные проекты, по которым Управлением архитектуры и градостроительства города принято решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.

Ранее сообщалось , что «Татинвестгражданпроект» стал генподрядчиком строительства центра олимпийской чемпионки Загитовой. Министр спорта Татарастана Владимир Леонов заявлял , что объект планируют открыть летом 2026 года.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет