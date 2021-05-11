Женская сборная России по регби-7 победила в квалификации к Олимпиаде-2020 и впервые выступит на Играх

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В Монако проходят решающие матчи женской олимпийской квалификации по регби-7. Сборная России разгромила команду Казахстана (38:0) и впервые обеспечила себе участие в Играх.

Вторую путевку на Олимпиаду получила команда Франции, которая обыграла Гонконг (51:0). 

Регби-7

Олимпийская квалификация

Монако

20 июня

Полуфиналы

Аргентина – Гонконг – 5:24 (5:12)

Казахстан – Тунис – 29:21 (17:14)

Россия – Самоа – 29:0 (12:0)

Россия: попытки – Здрокова (2), Тирон, Хамидова, Данилова, реализации – Кукина (2).

Франция – Колумбия – 52:0 (26:0)

Финалы

Казахстан – Россия – 0:38 (0:24)

Гонконг – Франция – 0:51 (0:27)

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