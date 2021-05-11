Женская сборная России по регби-7 победила в квалификации к Олимпиаде-2020 и впервые выступит на Играх

В Монако проходят решающие матчи женской олимпийской квалификации по регби-7. Сборная России разгромила команду Казахстана (38:0) и впервые обеспечила себе участие в Играх.
Вторую путевку на Олимпиаду получила команда Франции, которая обыграла Гонконг (51:0).
Регби-7
Олимпийская квалификация
Монако
20 июня
Полуфиналы
Аргентина – Гонконг – 5:24 (5:12)
Казахстан – Тунис – 29:21 (17:14)
Россия – Самоа – 29:0 (12:0)
Россия: попытки – Здрокова (2), Тирон, Хамидова, Данилова, реализации – Кукина (2).
Франция – Колумбия – 52:0 (26:0)
Финалы
Казахстан – Россия – 0:38 (0:24)
Гонконг – Франция – 0:51 (0:27)