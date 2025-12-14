Росляков о возвращении Косторной и Куницы: «Планируем уже в этом сезоне выступать. Думаю, Алена сама все скажет»

Росляков: Косторная и Куница планируют выступать уже в этом сезоне.

Тренер Сергей Росляков рассказал, что фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница планируют вернуться к соревнованиям уже в текущем сезоне.

Сегодня Росляков провел мастер‑класс на ВДНХ.

– Как вам мероприятие? Тренировать любителей сложнее, чем мастеров?

– Нет, у меня очень большой опыт, [тренировал] и любителей в том числе. Абсолютно нормально, здорово, классно. Все позитивно заряжены, это самое главное.

– Как считаете, такие мастер‑классы должны проводиться чаще?

– По возможности было бы здорово, конечно, приглашать специалистов хорошего уровня, чтобы люди при обучении уже не учились неправильно, а сразу понимали правильную базу. Это будет более безопасно.

– Как оцените восстановление Алены?

– Все хорошо, она большая молодец.

– У них с Гошей еще есть в планах вернуться в спорт?

– Да, мы планируем уже в этом сезоне выступать. Я думаю, что Алена сама все скажет, – сказал Росляков.