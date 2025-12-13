13

Ирина Роднина: «МОК не успел вернуть нас к Олимпиаде в Милане, но, думаю, к летним Играм все будет восстановлено»

Роднина считает, что россияне полноценно вернутся на Олимпиаду в 2028 году.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что российские спортсмены полноценно вернутся на Олимпийские игры в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент допустил до участия в Играх-2026 в Милане только двух российских фигуристов – Петра Гуменника и Аделию Петросян.

«Когда произойдет наше полноценное возвращение? МОК не успел нас вернуть к Олимпиаде в Милане, но, думаю, к летним Олимпийским играм все будет восстановлено. Это такие надежды и планы, и, мне кажется, эти планы достаточно реальные. Многие летние федерации допускают наших спортсменов в полном объеме.

Эти федерации к нам лояльнее относятся потому что летних видов спорта больше, а результаты у нас меньше, чем на зимних Олимпийских играх. Зимой мы если не 100% лидеры, все равно практически по всем видам спорта у нас больше традиции и результаты, которые другим странам и не снились», – сказала Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
logoМОК
logoЛос-Анджелес-2028
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
ISU об участии Петросян и Гуменника в Олимпиаде: «Изучаем письмо Украины и поднятые в нем вопросы»
9 декабря, 20:48
Светлана Журова: «Украина не отменит участие Петросян и Гуменника в Олимпиаде. Она просто выступает уже из вредности»
9 декабря, 17:24
Петросян и Гуменник приняли приглашение выступить на Олимпиаде-2026
1 декабря, 13:29
Главные новости
«Ну это точно впервые в мире, друзья!» Плющенко показал, как Рубцова и Трофимова делают параллельное сальто на льду
вчера, 17:43Видео
Татьяна Тарасова: «Косторная и Куница – молодые, способные люди. Молодцы, что хотят вернуться»
вчера, 14:13
Алена Леонова: «Бойкова и Козловский выступают нестабильно, где-то неуверенно, где-то очень даже хорошо»
вчера, 14:07
Алена Косторная: «Хотели бы попробовать выступить на соревнованиях в марте-апреле. Также собираемся заявиться на «Русский вызов»
вчера, 13:44
Леонова о чемпионате России: «У мужчин вижу в тройке Кондратюка, Гуменника и Семененко. Хотелось бы, чтобы Марк здорово выступил»
вчера, 13:35
Алена Леонова: «Думаю, к чемпионату России Петросян подойдет в практически лучшей своей форме. В лучшей она должна быть к Олимпиаде»
вчера, 13:27
Мама Костылевой: «Лена больше не примет участия в шоу Плющенко. Я не разрешаю ей это делать»
вчера, 12:39
Первый канал покажет тренировки на чемпионате России в Санкт-Петербурге
вчера, 12:00
Росляков о возвращении Косторной и Куницы: «Планируем уже в этом сезоне выступать. Думаю, Алена сама все скажет»
вчера, 11:38
Энберт о чемпионате России: «В мужском одиночном катании высокая конкуренция. Гуменник, Семененко, Дикиджи точно претендуют на титул»
вчера, 11:33
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05