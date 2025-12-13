Ирина Роднина: «МОК не успел вернуть нас к Олимпиаде в Милане, но, думаю, к летним Играм все будет восстановлено»

Роднина считает, что россияне полноценно вернутся на Олимпиаду в 2028 году.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что российские спортсмены полноценно вернутся на Олимпийские игры в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент допустил до участия в Играх-2026 в Милане только двух российских фигуристов – Петра Гуменника и Аделию Петросян.

«Когда произойдет наше полноценное возвращение? МОК не успел нас вернуть к Олимпиаде в Милане, но, думаю, к летним Олимпийским играм все будет восстановлено. Это такие надежды и планы, и, мне кажется, эти планы достаточно реальные. Многие летние федерации допускают наших спортсменов в полном объеме.

Эти федерации к нам лояльнее относятся потому что летних видов спорта больше, а результаты у нас меньше, чем на зимних Олимпийских играх. Зимой мы если не 100% лидеры, все равно практически по всем видам спорта у нас больше традиции и результаты, которые другим странам и не снились», – сказала Роднина.