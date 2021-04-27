НБА. Плей-офф. «Финикс» и «Клипперс» начнут финальную серию Запада, «Филадельфия» примет «Атланту» в 7-м матче второго раунда

В воскресенье, 20 июня, в плей-офф НБА состоятся два матча.
«Финикс» Девина Букера примет «Клипперс» Пола Джорджа в первом матче финальной серии Западной конференции. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.
На Востоке «Филадельфия» Джоэла Эмбиида сыграет дома с «Атлантой» Трэя Янга в седьмом матче противостояния второго раунда (3-3 в серии). Победитель встретится в финале конференции с «Милуоки».
НБА
Плей-офф
Финал Западной конференции
- Дата проведения
- 20 июня, 22.30, «Phoenix Suns Arena»
Счет в серии не открыт – 0-0
Полуфинал Восточной конференции
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00, «Wells Fargo Center»
Счет в серии равный – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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