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    НБА. Плей-офф. «Финикс» и «Клипперс» начнут финальную серию Запада, «Филадельфия» примет «Атланту» в 7-м матче второго раунда

    Теги результаты Атланта Клипперс Филадельфия Финикс НБА Баскетбол

    В воскресенье, 20 июня, в плей-офф НБА состоятся два матча.

    «Финикс» Девина Букера примет «Клипперс» Пола Джорджа в первом матче финальной серии Западной конференции. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.

    На Востоке «Филадельфия» Джоэла Эмбиида сыграет дома с «Атлантой» Трэя Янга в седьмом матче противостояния второго раунда (3-3 в серии). Победитель встретится в финале конференции с «Милуоки».

    НБА

    Плей-офф

    Финал Западной конференции

    Финикс – Клипперс
    Дата проведения
    20 июня, 22.30, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Счет в серии не открыт – 0-0

    Полуфинал Восточной конференции

    Филадельфия – Атланта
    Дата проведения
    21 июня, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Счет в серии равный – 3-3

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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