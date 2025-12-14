Стеллато-Дудек репостнула видео Куницы, который помогает делать сальто Трофимовой: «Творчество толкает фигурное катание вперед»

Чемпионка мира Стеллато-Дудек репостнула видео российского фигуриста Куницы.

Чемпионка мира в парном катании из Канады Деанна Стеллато-Дудек репостнула видео российского фигуриста Георгия Куницы .

Ранее Куница показал в сторис, как помогает фигуристке Кире Трофимовой прыгнуть сальто на льду. Этот элемент на соревнованиях также исполняла Стеллато-Дудек.

«Одна из прекрасных сторон нашего спорта – это то, как творчество толкает его вперед. Я горжусь тем, что вношу свой вклад в этот процесс, и надеюсь, что это также вдохновит спортсменов тесно работать со своими тренерами и уделять первостепенное внимание безопасности, расширяя границы возможного», – приводит слова Стеллато-Дудек телеграм-канал «Всем лутц!»

