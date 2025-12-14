  • Спортс
  • Стеллато-Дудек репостнула видео Куницы, который помогает делать сальто Трофимовой: «Творчество толкает фигурное катание вперед»
30

Чемпионка мира Стеллато-Дудек репостнула видео российского фигуриста Куницы.

Ранее Куница показал в сторис, как помогает фигуристке Кире Трофимовой прыгнуть сальто на льду. Этот элемент на соревнованиях также исполняла Стеллато-Дудек.

«Одна из прекрасных сторон нашего спорта – это то, как творчество толкает его вперед. Я горжусь тем, что вношу свой вклад в этот процесс, и надеюсь, что это также вдохновит спортсменов тесно работать со своими тренерами и уделять первостепенное внимание безопасности, расширяя границы возможного», – приводит слова Стеллато-Дудек телеграм-канал «Всем лутц!»

«Самая старая, но и самая здоровая». Интервью фигуристки, которая побеждает в 40+

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Всем лутц!»
logoсборная Канады
logoДеанна Стеллато-Дудек
пары
Кира Трофимова
Георгий Куница
