Лига наций (жен). Россия и Польша играют вничью после второго сета

В Римини проходит третий розыгрыш волейбольной Лиги наций среди женских команд. Сборная России играет с командой Польши.

По итогам 14 туров россиянки лишились шансов на выход в плей-офф.

Лига наций

Женщины

Римини, Италия

15-й тур

Россия – Польша – 1-1 (17:25, 25:20, идет третий сет)





Доминиканская Республика – Германия – 3-2 (25:21, 25:22, 14:25, 25:27, 15:9)





Китай – США – 3-0 (25:10, 25:20, 25:17)





Таиланд – Италия – 1-3 (35:33, 21:25, 25:27, 20:25)





Япония – Сербия – 3-0 (25:12, 25:22, 25:15)





Южная Корея – Нидерланды – 19:00





Бельгия – Канада – 20:30





Бразилия – Турция – 22:00





Турнирное положение: США – 14 побед – 1 поражение (42 очка), Бразилия – 12-2 (37), Япония – 12-3 (33), Турция – 11-3 (30), Китай – 10-5 (30), Доминиканская Республика – 9-6 (29), Россия – 8-6 (23), Нидерланды – 8-6 (23), Бельгия – 7-7 (16), Германия – 5-10 (16), Италия – 4-11 (16), Сербия – 4-11 (14), Польша – 4-10 (13), Канада – 3-11 (11), Южная Корея – 3-11 (9), Таиланд – 2-13 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.