Лига наций (жен). Россия и Польша играют вничью после второго сета

Теги сборная России жен результаты сборная Бразилии жен сборная Японии жен сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Китая жен сборная Нидерландов жен сборная США жен сборная Доминиканской Республики жен сборная Польши жен сборная Турции жен сборная Таиланда жен сборная Германии жен сборная Южной Кореи жен сборная Бельгии жен сборная Канады жен Лига наций жен Волейбол

В Римини проходит третий розыгрыш волейбольной Лиги наций среди женских команд. Сборная России играет с командой Польши. 

По итогам 14 туров россиянки лишились шансов на выход в плей-офф. 

Лига наций

Женщины

Римини, Италия

15-й тур

Россия – Польша – 1-1 (17:25, 25:20, идет третий сет)

Доминиканская Республика – Германия – 3-2 (25:21, 25:22, 14:25, 25:27, 15:9)

Китай – США – 3-0 (25:10, 25:20, 25:17)

Таиланд – Италия – 1-3 (35:33, 21:25, 25:27, 20:25)

Япония – Сербия – 3-0 (25:12, 25:22, 25:15)

Южная Корея – Нидерланды – 19:00

Бельгия – Канада – 20:30

Бразилия – Турция – 22:00

Турнирное положение: США – 14 побед – 1 поражение (42 очка), Бразилия – 12-2 (37), Япония – 12-3 (33), Турция – 11-3 (30), Китай – 10-5 (30), Доминиканская Республика – 9-6 (29), Россия – 8-6 (23), Нидерланды – 8-6 (23), Бельгия – 7-7 (16), Германия – 5-10 (16), Италия – 4-11 (16), Сербия – 4-11 (14), Польша – 4-10 (13), Канада – 3-11 (11), Южная Корея – 3-11 (9), Таиланд – 2-13 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья