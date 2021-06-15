Оргкомитет Токио-2020 обсудил регламент Игр: 20 тысяч зрителей на открытии, употребление алкоголя спортсменами только в номерах

Оргкомитет Олимпиады Токио-2020 заявил, что допуск к церемонии открытия Игр могут получить около 20 тысяч зрителей, сообщает близкий к ситуации источник Kyodo.

В это число входят владельцы билетов и официальные лица, которые планируют посетить Олимпиаду.

Кроме того, оргкомитет сообщил, что в рамках мер по борьбе с коронавирусом спортсменам разрешат приносить алкоголь в олимпийскую деревню, но употреблять его можно будет только в личных комнатах.

Также известно, что участники Игр получат от организаторов бесплатные презервативы, но уже после своего отъезда из олимпийской деревни.

В случае роста заражений коронавирусом в стране Олимпиада может пройти не только без иностранных, но и без местных зрителей. Однако власти Японии рассчитывают, что посещаемость спортивных объектов во время соревнований будет ограничена до 10 тысяч человек, при условии, что это не превысит 50% от максимальной заполняемости.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии