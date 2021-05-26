«Спартак» готов помочь певице МакSим, введенной в искусственную кому: «Следим за ее состоянием»

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«Спартак» готов оказать любую помощь певице МакSим, которая была госпитализирована 15 июня.

«Клуб следит за ее состоянием. Мы связывались с представителем певицы, предложили любую помощь», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы клуба КХЛ.

Ранее стало известно, что Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, была введена в искусственную кому. Исполнительница поступила в больницу с пневмонией, у нее поражены 40% легких. Несмотря на симптомы, ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» популярна среди болельщиков «Спартака». Они поют ее на матчах команды. 

МакSим о том, как песня «Знаешь ли ты» стала гимном болельщиков «Спартака»: «Для меня это загадка»

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