Рудковская – Костылевой: «Желаю тебе, Леночка, больших успехов, где бы ты ни тренировалась»

Яна Рудковская пожелала успехов фигуристке Елене Костылевой.

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская пожелала фигуристке Елене Костылевой больших успехов.

Ранее стало известно, что после ледового шоу в Минске Евгений Плющенко планирует прекратить работу с Еленой из-за конфликта с ее матерью Ириной Костылевой. Шоу прошло 13-14 декабря.

Сообщалось, что стороны намерены провести переговоры. Однако накануне мать 14-летней фигуристки заявила, что переговоров о сотрудничестве с тренером Евгением Плющенко не будет.

«Я желаю тебе, Леночка, больших успехов, где бы ты ни тренировалась. Останешься ли ты у своего любимого тренера или нет, оставайся такой же замечательной девочкой. Мы тебя очень любим», – сказала Рудковская Костылевой в финале шоу в Минске.

Что за война у Плющенко и мамы Иры? Объясняем доступно