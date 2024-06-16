Александр Тихонов: «Думаю, МОК останется с голой задницей после Олимпиады. Без России ни в политике, ни в экономике, ни в спорте земному шару не жить»

Теги Александр Тихонов МОК Олимпийская сборная России тхэквондо Томас Бах Париж-2024 контент Биатлон

Александр Тихонов предрек негативные последствия для МОК после Олимпийских игр.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) назвал имена первых россиян, допущенных до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. В списке не оказалось сильнейших российских борцов и тхэквондистов.

«Думаю, что МОК во главе с Томасом Бахом давно деградировал. Они специально не допускают лидеров, чтобы не выиграла Россия. У них только одна задача, потому что и в тхэквондо и тем более в борьбе наши лучшие спортсмены – главные претенденты на золото. Но в МОК не понимают, что этим самым они уничтожают конкуренцию и интерес к олимпизму.

Они уже заработали много минусов. Toyota отказалась их спонсировать. Думаю, что после парижской Олимпиады МОК останется с голой задницей. Без России ни в политике, ни в экономике, ни в спорте земному шару не жить», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Боже мой что у него в голове?
+33
-3
+30
«Без России ни в политике, ни в экономике, ни в спорте земному шару не жить»

Читал стоя.
+20
-3
+17
Товарищ Си установит справедливый курс рубля😏
+15
-2
+13
Ответ Артем Фенькин
Боже мой что у него в голове?
Блевотина!
+12
-2
+10
дятел с...а старый. ты ж от зависти скулишь уже...
а за МОК ты не переживай. у них спонсоры в ряд встанут если понадобится. а самое смешное. что если они только позвонят. то Газпром первым в очередь влезет...и еще праздник на всю Россию устроят. мол все на Никольскую...
увидел он на лицах монгольских конюхов ярое сопротиление в борьбе против проффи от спорта....
+8
0
+8
Уровень аналитики - «без нашего газа Европа замерзнет».
+6
0
+6
в нашем то телевизоре так и произойдет

а реальность никого не волнует
+7
-3
+4
Шел третий год без России. Мир выживал как мог
+3
0
+3
Ответ Кукушкин
«Без России ни в политике, ни в экономике, ни в спорте земному шару не жить» Читал стоя.
А пионерский салют?
+4
-2
+2
3% мирового ввп, доля конечно заметная, но мир переживет такую потерю. А вот переживет ли средний российский пенсионер резкое снижение качества жизни это большой вопрос.
+1
0
+1
Это жесть, люди видимо с ума сходят или им так сильно выгодно "сходить с ума"...
+1
0
+1
Ответ omega pepega
3% мирового ввп, доля конечно заметная, но мир переживет такую потерю. А вот переживет ли средний российский пенсионер резкое снижение качества жизни это большой вопрос.
ты сначала доживи до пенсии, по новому стилю
0
0
0
Ответ omega pepega
3% мирового ввп, доля конечно заметная, но мир переживет такую потерю. А вот переживет ли средний российский пенсионер резкое снижение качества жизни это большой вопрос.
Уже в шоке все от нынешних цен...
0
0
0
Ответ Кукушкин
«Без России ни в политике, ни в экономике, ни в спорте земному шару не жить» Читал стоя.
Что бы под стол не укатиться?
0
0
0
Ответ Артем Фенькин
Боже мой что у него в голове?
Туда насрали)
0
0
0
Ответ Артем Фенькин
Боже мой что у него в голове?
Перекати-поле и гуляет ветер
+2
-2
0
Но позвольте, как же он служил в очистке?
0
0
0
МОК - Мне Очень Корошо
0
0
0
2% ВВП мира и менее 2% населения.
0
0
0
Таблетки закончились…. Нужен новый приход…
0
0
0
Боюсь, с голой задницей не МОК останется
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий