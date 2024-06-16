Александр Тихонов: «Думаю, МОК останется с голой задницей после Олимпиады. Без России ни в политике, ни в экономике, ни в спорте земному шару не жить»

Александр Тихонов предрек негативные последствия для МОК после Олимпийских игр.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) назвал имена первых россиян, допущенных до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. В списке не оказалось сильнейших российских борцов и тхэквондистов.

«Думаю, что МОК во главе с Томасом Бахом давно деградировал. Они специально не допускают лидеров, чтобы не выиграла Россия. У них только одна задача, потому что и в тхэквондо и тем более в борьбе наши лучшие спортсмены – главные претенденты на золото. Но в МОК не понимают, что этим самым они уничтожают конкуренцию и интерес к олимпизму.

Они уже заработали много минусов. Toyota отказалась их спонсировать. Думаю, что после парижской Олимпиады МОК останется с голой задницей. Без России ни в политике, ни в экономике, ни в спорте земному шару не жить», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?