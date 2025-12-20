Резцова о двух промахах на последней стрельбе: «Очень замерзли глаза, просто не видела мишени, стреляла наобум»

Резцова о победе в пасьюте на Кубке Содружества: это была гонка моей мечты.

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

«Это была гонка моей мечты. Я мечтала, чтобы на последнем круге мне сказали: «Просто доезжай, там большой отрыв». Я такая счастливая была на втором подъеме, как будто я уже финишировала. Но на самом деле очень тяжелый снег, очень холодно, лыжи вообще не ехали. Я каждый круг себе говорила: «Беги, пока руки не замерзнут». Потому что, когда чувствуешь руки, можно толкаться и бежать.

Два штрафных круга – это обидно, но, если честно, очень замерзли глаза, просто не видела мишени, стреляла наобум. Очень рада, что со мной тоже промахивались, ха-ха. Извините за такие слова. Но в целом положительные эмоции», – сказала Резцова.