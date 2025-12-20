Глава IBU Далин о допуске российских биатлонистов: «Приняли к сведению рекомендации МОК. На сегодняшний день мы полностью сосредоточены на иске в CAS»

Глава IBU Далин: полностью сосредоточены на иске СБР в CAS.

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался об иске Союза биатлонистов России (СБР), поданном в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее СБР подал иск в CAS, чтобы оспорить недопуск россиян к международным соревнованиям. Также СБР направил запрос в IBU о допуске юных спортсменов в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии всех ограничений с них.

«Мы приняли к сведению рекомендации МОК. На сегодняшний день мы полностью сосредоточены на иске в CAS», – сказал Далин.