Жанмонно одержала 14-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 6-й подиум, у Вирер – 53-й

Лу Жанмонно одержала 14-ю победу в карьере в гонках на Кубке мира.

Французская биатлонистка Лу Жанмонно одержала 14-ю победу в карьере на этапах Кубка мира.

Сегодня Жанмонно выиграла пасьют в Анси. Это ее 28-й подиум (14-7-7).

Суви Минккинен из Финляндии финишировала второй и попала на пьедестал в шестой раз (1-2-3).

Топ-3 замкнула итальянка Доротея Вирер, это ее 53-я медаль на Кубке мира (17-18-18).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
