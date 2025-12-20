Жанмонно одержала 14-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 6-й подиум, у Вирер – 53-й

Лу Жанмонно одержала 14-ю победу в карьере в гонках на Кубке мира.

Французская биатлонистка Лу Жанмонно одержала 14-ю победу в карьере на этапах Кубка мира. Сегодня Жанмонно выиграла пасьют в Анси. Это ее 28-й подиум (14-7-7). Суви Минккинен из Финляндии финишировала второй и попала на пьедестал в шестой раз (1-2-3). Топ-3 замкнула итальянка Доротея Вирер , это ее 53-я медаль на Кубке мира (17-18-18).