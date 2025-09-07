Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский и Поршнев идут в лидерах, Бажин – 3-й, Халили – 5-й, Латыпов – 6-й, Серохвостов – 14-й
Антон Смольский и Никита Поршнев идут в лидерах общего зачета Кубка Содружества.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
Общий зачет
Мужчины
После 2 гонок из 14
1. Антон Смольский (Беларусь) – 228
2. Никита Поршнев – 228
3. Кирилл Бажин – 223
4. Олег Домичек – 198
5. Карим Халили – 193
6. Эдуард Латыпов – 186
7. Кирилл Стрельцов – 180
8. Евгений Сидоров – 176
9. Дмитрий Евменов – 164
10. Леонид Кульгускин – 162...
14. Даниил Серохвостов – 150
15. Александр Поварницын – 148...
30. Антон Бабиков – 99
31. Александр Логинов – 96
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости