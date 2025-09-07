  • Спортс
  Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский и Поршнев идут в лидерах, Бажин – 3-й, Халили – 5-й, Латыпов – 6-й, Серохвостов – 14-й
0

Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский и Поршнев идут в лидерах, Бажин – 3-й, Халили – 5-й, Латыпов – 6-й, Серохвостов – 14-й

Антон Смольский и Никита Поршнев идут в лидерах общего зачета Кубка Содружества.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

Общий зачет 

Мужчины

После 2 гонок из 14

1. Антон Смольский (Беларусь) – 228

2. Никита Поршнев – 228

3. Кирилл Бажин – 223

4. Олег Домичек – 198

5. Карим Халили – 193

6. Эдуард Латыпов – 186

7. Кирилл Стрельцов – 180

8. Евгений Сидоров – 176

9. Дмитрий Евменов – 164

10. Леонид Кульгускин – 162...

14. Даниил Серохвостов – 150

15. Александр Поварницын – 148...

30. Антон Бабиков – 99

31. Александр Логинов – 96

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс
Олег Домичек
logoНикита Поршнев
Антон Смольский
logoКубок Содружества
Дмитрий Евменов
Леонид Кульгускин
logoЭдуард Латыпов
logoсборная России
сборная Беларуси
Кирилл Бажин
logoКарим Халили
logoКирилл Стрельцов
Евгений Сидоров
logoАлександр Логинов
logoДаниил Серохвостов
logoАнтон Бабиков
logoАлександр Поварницын
