Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Наталия Шевченко лидирует, Халили – 2-я, Болдырева – 3-я, Миронова – 7-я, Смольская – 10-я
Наталия Шевченко лидирует в общем зачете Кубка Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
Общий зачет
Женщины
После 2 гонок из 14
1. Наталия Шевченко – 240
2. Анастасия Халили – 228
3. Маргарита Болдырева – 206
4. Анастасия Гришина – 202
5. Елизавета Каплина – 194
6. Анастасия Шевченко – 193
7. Светлана Миронова – 188
8. Анна Сола (Беларусь) – 188
9. Кристина Резцова – 181
10. Динара Смольская (Беларусь) – 172..
12. Виктория Сливко – 168...
24. Виктория Метеля – 84...
27. Ирина Казакевич – 72...
29. Тамара Дербушева – 66
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости