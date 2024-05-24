Toyota Motor не будет продлевать спонсорский контракт с Международным олимпийским комитетом

Теги бизнес МОК Париж-2024 Легкая атлетика

Автомобильная корпорация Toyota Motor решила выйти из числа спонсоров МОК.

Об этом сообщило агентство Kyodo.

Контракт с Международным олимпийским комитетом был заключен в 2015 году и был рассчитан до 2024 года. Сумма соглашения в общей сложности превысила 640 млн долларов по текущему курсу. 

Toyota Motor предоставила в распоряжение организаторов Олимпиады в Париже более 3 тысяч автомобилей.

Решение выйти из числа спонсоров связано с недовольством корпорации эффективностью использования предоставляемых средств.

Компания была заинтересована в сохранении спонсорства Паралимпийских игр, но такой вариант не устроил МОК.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Недовольство эффективностью использования предоставляемых средств " - очень бы хотелось более подробно о чём идёт конкретно речь.
+13
-1
+12
Добро пожаловать на Игры Дружбы, тут можно привезти всего 1тыс машин!
+10
-2
+8
Ответ Russ Ivan
Добро пожаловать на Игры Дружбы, тут можно привезти всего 1тыс машин!
Тут вообще хватит 500 крузаков !
+5
-2
+3
ну и о чём нам говорит эта левая ссылка на якобы источник?)
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
"Недовольство эффективностью использования предоставляемых средств " - очень бы хотелось более подробно о чём идёт конкретно речь.
олимпиада в Токио прошла. Дальше не интересно.
+1
0
+1
Добро пожаловать на игры Брикс и Всемирные игры Дружбы
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий