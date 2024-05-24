Toyota Motor не будет продлевать спонсорский контракт с Международным олимпийским комитетом
Автомобильная корпорация Toyota Motor решила выйти из числа спонсоров МОК.
Об этом сообщило агентство Kyodo.
Контракт с Международным олимпийским комитетом был заключен в 2015 году и был рассчитан до 2024 года. Сумма соглашения в общей сложности превысила 640 млн долларов по текущему курсу.
Toyota Motor предоставила в распоряжение организаторов Олимпиады в Париже более 3 тысяч автомобилей.
Решение выйти из числа спонсоров связано с недовольством корпорации эффективностью использования предоставляемых средств.
Компания была заинтересована в сохранении спонсорства Паралимпийских игр, но такой вариант не устроил МОК.