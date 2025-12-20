Кубок IBU. Шово, Гальмас Полен, Каррара выступят в женском масс-старте, Аспенес, Паульсен, Линдквист-Флоттен – в мужском
20 декабря на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде пройдут большие масс-старты.
Кубок IBU по биатлону-2025/26
3-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Гонка преследования
Женщины
Начало – 12:45 по московскому времени.
Софи Шово (Франция)
Вольдия Гальмас Полен (Франция)
Микела Каррара (Италия)
Жилонн Гигонна (Франция)
Йоханна Скоттхайм (Швеция)
Эмма Нильссон (Швеция)
София Шнайдер (Германия)
Люсинда Андерсон (США)
Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
Джоанна Рид (США)
Мужчины
Начало – 15:30 по московскому времени.
Сверре Дален Аспенес (Норвегия)
Ветле Паульсен (Норвегия)
Филип Линдквист-Флоттен (Швеция)
Лукас Фрацшер (Германия)
Дидье Бьона (Италия)
Леонард Пфунд (Германия)
Йоханнес Кюн (Норвегия)
Корентен Жакоб (Франция)
Томаш Микишка (Чехия)
Йорген Сетер (Норвегия)
Мартин Невланн (Норвегия)
Антонин Гигонна (Франция)
Гаэтан Патюрель (Франция)
Эмильен Клод (Франция)