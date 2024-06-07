Дмитрий Чернышенко: «Олимпийское движение переживает кризис, все больше ангажируется и политизируется, а сами Игры теряют свой спортивный дух»

Дмитрий Чернышенко считает, что МОК превратился в организацию двойных стандартов.

«В последнее время олимпийское движение переживает кризис – оно все больше ангажируется и политизируется, а сами [Олимпийские] игры теряют свой спортивный соревновательный дух.

МОК (Международный олимпийский комитет) превратился в организацию двойных стандартов. И сделал все возможное, чтобы не допустить наших спортсменов на летнюю Олимпиаду, которая пройдет в Париже. Однако, преодолев все сложности, они уже получили 49 лицензий по 7 видам спорта – велосипедный спорт, спортивная борьба, тхэквондо, прыжки на батуте, теннис, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо.

Несмотря на санкции по отношению к российскому спорту, на международные соревнования под эгидой международных спортивных федераций допущены спортсмены в 30 видах спорта. Сегодня на международном уровне российские спортсмены выступают в 13 олимпийских видах спорта – бокс, дзюдо, теннис, тхэквондо, фехтование, спортивная борьба, велосипедный спорт, гребной спорт, гольф, прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, пулевая стрельба, стендовая стрельба.

Работа по участию наших спортсменов без ограничений в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, безусловно, будет продолжена. Россия придерживается принципа «спорт вне политики.

Мы открыты к взаимодействию с международными спортивными организациями, в том числе и с МОК, и надеемся на сохранение диалога», – сказал вице-премьер РФ Чернышенко.

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше