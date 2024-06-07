Дмитрий Чернышенко: «Олимпийское движение переживает кризис, все больше ангажируется и политизируется, а сами Игры теряют свой спортивный дух»

Теги МОК дзюдо Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России тхэквондо Париж-2024 Борьба

Дмитрий Чернышенко считает, что МОК превратился в организацию двойных стандартов.

«В последнее время олимпийское движение переживает кризис – оно все больше ангажируется и политизируется, а сами [Олимпийские] игры теряют свой спортивный соревновательный дух. 

МОК (Международный олимпийский комитет) превратился в организацию двойных стандартов. И сделал все возможное, чтобы не допустить наших спортсменов на летнюю Олимпиаду, которая пройдет в Париже. Однако, преодолев все сложности, они уже получили 49 лицензий по 7 видам спорта – велосипедный спорт, спортивная борьба, тхэквондо, прыжки на батуте, теннис, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо.

Несмотря на санкции по отношению к российскому спорту, на международные соревнования под эгидой международных спортивных федераций допущены спортсмены в 30 видах спорта. Сегодня на международном уровне российские спортсмены выступают в 13 олимпийских видах спорта – бокс, дзюдо, теннис, тхэквондо, фехтование, спортивная борьба, велосипедный спорт, гребной спорт, гольф, прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, пулевая стрельба, стендовая стрельба.

Работа по участию наших спортсменов без ограничений в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, безусловно, будет продолжена. Россия придерживается принципа «спорт вне политики.

Мы открыты к взаимодействию с международными спортивными организациями, в том числе и с МОК, и надеемся на сохранение диалога», – сказал вице-премьер РФ Чернышенко.

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше

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22 комментария
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БОльший кризис, чем олимпийское движение, по традиции переживает только американский доллар, который вот-вот рухнет, ну вот прям уже скоро!
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В отличии от неких игр дружбы, кризисную олимпиаду не переносят на год вперед, потому что не смогли никого позвать
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Раньше они несли однообразные бредни по методичке примерно раз в неделю, сейчас видимо перешли на график каждый день
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Кризис-то в чём?
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Главное что в России никакого кризиса, все цветет и пахнет.
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а сами Игры теряют свой спортивный дух» --- Игры в июле - когда они уже успели потерять дух?
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Вот как они в замерзшей Европе будут чемпионат Европы и Олимпиаду проводить , вот ведь дураки не послушались купчинского штангиста . Пусть страдают .
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"Однако, преодолев все сложности, они уже получили 49 лицензий по 7 видам спорта" --- Только благодаря стараниям МОК и вопреки желаниям Позднякова.
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Ерунда - спортсмены соревнуются как всегда, а, политики гонят пургу в обе стороны...
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Им похоже уведомление на телефон от ответственных лиц приходит регулярно, что надо что-нибудь сказать про кризис, ущемление, спорт вне политики, сплотимся и прочее, причем в одних и тех же выражениях)))
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Гав гав
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Ответ Максим Прокофьев
Комментарий скрыт
К ежегодной мантре вашей не очень умной братии, которая с начала холодной войны вещает, что Запад вот вот рухнет, а Россия будет править миром
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В каком то своем мире живут чинуши, о чем он вообще
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В экономике кризис с 2008 года и что-то не заканчивается никак. Может и нет никакого кризиса?
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это все придумал Черчилль в 18 году (с)
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Опять они свою мантру запели.
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Весь мир в кризисе, а у РФ зато, уже четвёртая экономика мира !!! Только вот, как на третьем месте оказалась Индия, непонятно
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Вот хамелеоны, б####! Год - полгода назад, вешали ярлыки на желающих поехать по условиям МОК. Желчью и исходили все эти Вяльбе, Журова, Винер, Захарова, Поздняков, Свищев и другие. Сейчас оказывается, это их заслуга, что уже 49 лицензий... Ну, что за лицемеры..
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