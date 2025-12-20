  • Спортс
  • Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в гонке преследования, Виттоцци – скорострельность, у Хаузер – лучшее чистое время пасьюта
Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в гонке преследования, Виттоцци – скорострельность, у Хаузер – лучшее чистое время пасьюта

Брезаз-Буше показала лучший ход в пасьюте на Кубке мира в Анси.

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. У итальянки Лизы Виттоцци – лучшая скорострельность, у австрийки Лизы Терезы Хаузер – лучшее чистое время пасьюта.

Гонку выиграла Лу Жанмонно из Франции.

Кубок мира по биатлону-2025/26

3-й этап

Анси, Франция

Женщины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 23.28,8

2. Анамария Лампич (Словения) – 10,4

3. Анна Магнуссон (Швеция) – 28,2

4. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 36,7

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 37,4

6. Эльвира Оберг (Швеция) – 38,8

7. Осеан Мишлон (Франция) – 39,8

8. Лу Жанмонно (Франция) – 42,2

9. Маркета Давидова (Чехия) – 43,6

10. Юлия Таннхаймер (Германия) – 48,1...

14. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 52,3...

29. Доротея Вирер (Италия) – 1.22,9...

31. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.24,1

Скорострельность

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.24,9 (2)

2. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.29,1 (1)

3. Доротея Вирер (Италия) – 1.30,5 (1)

4. Элла Халварссон (Швеция) – 1.33,9 (2)

5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.34,1 (4)

6. Анна Вайдель (Германия) – 1.35,3 (1)

7. Эми Басерга (Швейцария) – 1.37,8 (3)

8. Жюлия Симон (Франция) – 1.40,5 (1)...

17. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.45,2 (0)...

32. Лу Жанмонно (Франция) – 1.54,2 (1)

Чистое время пасьюта

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 27.41,9

2. Жюлия Симон (Франция) – 2,9

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 5,9

4-5. Лу Жанмонно (Франция) – 13,9

4-5. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 13,9

6. Суви Минккинен (Финляндия) – 20,1

7. Анна Магнуссон (Швеция) – 20,9

8. Франциска Пройс (Германия) – 23,3...

13. Доротея Вирер (Италия) – 38,6

