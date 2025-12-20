Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в гонке преследования, Виттоцци – скорострельность, у Хаузер – лучшее чистое время пасьюта
Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. У итальянки Лизы Виттоцци – лучшая скорострельность, у австрийки Лизы Терезы Хаузер – лучшее чистое время пасьюта.
Гонку выиграла Лу Жанмонно из Франции.
Кубок мира по биатлону-2025/26
3-й этап
Анси, Франция
Женщины, гонка преследования
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 23.28,8
2. Анамария Лампич (Словения) – 10,4
3. Анна Магнуссон (Швеция) – 28,2
4. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 36,7
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 37,4
6. Эльвира Оберг (Швеция) – 38,8
7. Осеан Мишлон (Франция) – 39,8
8. Лу Жанмонно (Франция) – 42,2
9. Маркета Давидова (Чехия) – 43,6
10. Юлия Таннхаймер (Германия) – 48,1...
14. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 52,3...
29. Доротея Вирер (Италия) – 1.22,9...
31. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.24,1
Скорострельность
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.24,9 (2)
2. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.29,1 (1)
3. Доротея Вирер (Италия) – 1.30,5 (1)
4. Элла Халварссон (Швеция) – 1.33,9 (2)
5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.34,1 (4)
6. Анна Вайдель (Германия) – 1.35,3 (1)
7. Эми Басерга (Швейцария) – 1.37,8 (3)
8. Жюлия Симон (Франция) – 1.40,5 (1)...
17. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.45,2 (0)...
32. Лу Жанмонно (Франция) – 1.54,2 (1)
Чистое время пасьюта
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 27.41,9
2. Жюлия Симон (Франция) – 2,9
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 5,9
4-5. Лу Жанмонно (Франция) – 13,9
4-5. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 13,9
6. Суви Минккинен (Финляндия) – 20,1
7. Анна Магнуссон (Швеция) – 20,9
8. Франциска Пройс (Германия) – 23,3...
13. Доротея Вирер (Италия) – 38,6