Кристина Резцова: «Может, когда‑нибудь я и попробовала бы свои силы в лыжных гонках. Но пока люблю биатлон»
Кристина Резцова: может, когда‑нибудь попробовала бы выступать в лыжных гонках.
Российская биатлонистка Кристина Резцова ответила на вопрос о возможном выступлении в лыжных гонках.
«Может быть, когда‑нибудь я и попробовала бы [свои силы в лыжных гонках]. Но пока я люблю биатлон», – сказала Резцова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
