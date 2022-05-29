🇭🇷 Лига чемпионов = победитель из Хорватии. Правило работает 10 сезонов подряд

Модрич продлил серию.

Лука Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и продолжил удивительную традицию: начиная с финала-2013, ежегодно хотя бы один хорватский футболист берет главный еврокубок.

Правило действует уже 10 сезонов – вот полный список успеха .

2013-й: Марио Манджукич, «Бавария» 2014-й: Лука Модрич, «Реал» 2015-й: Иван Ракитич, «Барселона» 2016-й: Лука Модрич и Матео Ковачич, «Реал» 2017-й: Лука Модрич и Матео Ковачич, «Реал» 2018-й: Лука Модрич и Матео Ковачич, «Реал» 2019-й: Деян Ловрен, «Ливерпуль» 2020-й: Иван Перишич, «Бавария» 2021-й: Матео Ковачич, «Челси» 2022-й: Лука Модрич, «Реал»

• Традиция могла начаться на год раньше: в финале 2012-го у «Баварии» были Даниэль Праньич и Ивица Олич, но выиграл «Челси».

• Самый успешный хорват в истории ЛЧ – Лука Модрич: взял трофей пять раз за 10 сезонов.

• Ковачич отстал на один кубок, зато брал его в двух разных клубах: «Реале» и «Челси».

• В 8 финалах из 10 у проигравшей команды не было хорватов в составе – итог был предрешен. В матче 2017 года у «Ювентуса» был Манджукич, в 2018-м у «Ливерпуля» был Ловрен, но «Реал» взял количеством.

Фабрицио Романо сообщает, что Модрич останется в Мадриде до 2023-го. Увидим 11-ю победу хорватов подряд?

Фото: globallookpress.com//imago sportfotodienst, Mutsu Kawamori/AFLO; REUTERS/Gonzalo Fuentes