«Эвертон» одержал четыре сухие победы подряд. За 3.65 идет продление тренда с «Фулхэмом»

«Эвертон» и «Фулхэм» встретятся в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Клуб из Ливерпуля в четырех последних матчах одержал волевую победу. В игре с «Фулхэмом» поставить на продолжение тренда можно за 3.65.

Обычная победа «Эвертона» идет с коэффициентом 2.10.

Матч пройдет 19 декабря и начнется в 22:45 мск.

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