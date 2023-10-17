Тюрпен рассудит Англию и Италию. В половине матчей он показывает желтые только одной команде – ставка сыграет за 4.15

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Сборные Англии и Италии проведут матч квалификации Евро-2024.

В поле будет работать судья Клеман Тюрпен. Француз не любит наказывать игроков предупреждениями: в прошлом сезоне Лиги 1 он показывал в среднем по 2,57 желтых за матч, в этом – по 3.

Любопытно, что в 16 матчах из 34 (47%) при судействе Тюрпена предупреждения получала только одна команда.

Тотал меньше 4,5 желтых карточек в матче Англия – Италия идет с коэффициентом 1.75. Ставка на то, что только у одной сборной будут желтые, принимается за 4.15.

Матч состоится 17 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

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