Прогноз Алфимова на «Спартак» – «Динамо»: «Очень банальный выбор ставки – победа «Спартака» при тотале больше 2,5»

Автор Спортса’’ Максимилиан Алфимов сделал прогноз на матч 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Спартак» и «Динамо» – самое яркое противостояние РПЛ последних лет. Думаю, ничего не изменится и в этот раз. Поэтому здесь очень банальный выбор ставки: победа «Спартака» при тотале больше 2,5 (2.65).

В последних матчах «Динамо» стабильно 4-6 голов и нет поражений, но за «Спартак» – статистика: три последних матча на «Лукойл Арене» закончились для динамовцев проигрышем.

Да и вообще последний раз «Динамо» увозило победу с выезда к «Спартаку» в мае 2018-го, когда команду тренировал еще Дмитрий Хохлов, а в старте вышли Рыков, Луценко и Панченко», – считает Алфимов.

Игра состоится 22 сентября и начнется в 16:30 мск.

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