«Медовое побоище» и легенда «ярославского бронепоезда»: роад-шоу «Внутри КХЛ» от Fonteam расскажет историю «Локомотива» и ключевых команд Лиги

Выставка приезжает в города, где проходят матчи нового сезона FONBET КХЛ.

21 сентября передвижная выставка «Внутри КХЛ» откроет двери для ярославцев. До и после матча «Локомотив» — «Салават Юлаев», который пройдет под вывеской «Медовое побоище», болельщики смогут познакомиться с историей местного клуба и команд КХЛ. Гостей ожидают архив редких фотографий, коллекция атрибутики, хроника и легенды, отражающие ход событий Лиги с 2008 года.

Выставочным залом станет грузовая фура. Ее контейнер превратится в зону мультимедийного экспонирования: шайбы, амуниция и клюшки участников решающих матчей; коллекция артефактов и талисманов; зона с играми и сердце экспозиции — Кубок Гагарина.

У выставки будет отдельная интерактивная зона, где гостей будут ждать: квиз об истории КХЛ, аркадный игровой автомат и AI-фотобудка, где из портретных фото можно сделать карточку игрока местного клуба — их посетители смогут забрать на память.

Снаружи выставки гости смогут проверить точность и скорость в играх, вдохновленных хоккейными упражнениями и тренировками. Болельщиков также ждет встреча с мастером спорта и заслуженным игроком «ярославского бронепоезда» Ильей Гороховым и центральным нападающим нынешнего состава «Локомотива» Денисом Алексеевым.

В рамках «Медового побоища» болельщики смогут поучаствовать в розыгрыше атрибутики, автограф-сессии с Hockey Brothers и других активностях от официального партнера клубов — компании FONBET.

Финал роад-шоу состоится 30 сентября в Омске.

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Выставка «Внутри КХЛ» — результат масштабного конкурса идей по развитию спортивной среды, который команда Fonteam объявила осенью 2023 года. В голосовании за проекты участвовали: чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, журналист Карен Адамян, Эдамс из медиафутбольной команды 2DROTS и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Я с детства жил в атмосфере любви к спорту и мечтал связать с ним свою жизнь. Мой папа — профессиональный хоккеист, который всегда делился историями об изнанке индустрии и о том, что происходит за пределами ледовой арены. Мне кажется, хоккей — второй по популярности вид спорта в стране. Несмотря на это, мало кто знает его историю и любимых клубов. Думаю, что идея передвижной выставка должна помочь популяризировать хоккей — с помощью рассказа об основателях, первопроходцах, творцах истории Лиги и чемпионах Кубка Гагарина. Не помню, кто именно это сказал, но основная мысль такая: “без прошлого, нет будущего”. И мне кажется, что развитие любого вида спорта всегда прочно связано с его истоками», — рассказывает Павел Рундзя, один из победителей конкурса Fonteam и автор идеи «Внутри КХЛ».

В 2024-м помимо выставки Fonteam сделала еще два проекта. Летом в эко-городе Байкальске появилось современное поле для игры в футбол, а женская футбольная команда «Атланта» из Череповца увидела большой спорт вблизи — участницы побывали в кэмпе футбольной школы GirlPower, где играли и тренировались с профессиональными спортсменками. Также у команды теперь есть оснащенный спортзал и возможность участвовать в междугородних соревнованиях.