«Леон» стал партнером саратовского «Сокола»

Букмекерская компания «Леон» стала официальным партнером «Сокола» из Саратова.

В рамках спонсорского соглашения логотип букмекера появится на рекламных баннерах стадиона «Локомотив», а также на форме «Сокола».

«Для нас сегодня хороший день. Мы с удовольствием презентуем наше сотрудничество с БК «Леон» – это компания, которая много лет работает на российском рынке, зарекомендовала себя в качестве надежного букмекера и вносит огромный вклад в развитие футбола в нашей стране.

Партнерство с БК «Леон» – это не просто возможность улучшить наш имидж, это шанс для наших игроков и болельщиков ощутить поддержку профессионалов, что важно в текущих реалиях.

Со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы все цели нашего сотрудничества были достигнуты», – заявил директор «Сокола» Алексей Потапов.

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