Де Брюйне и Эдерсон уйдут из «Ман Сити» до начала следующего сезона, уверены букмекеры

Британские букмекеры открыли линию «кто покинет «Сити» до старта следующего сезона» на фоне судебного разбирательства, в котором участвует клуб.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в понедельник – вердикт ожидается не ранее весны следующего года. В случае признания «горожан» виновными одним из наказаний может стать лишение значительного числа очков, что приведет к вылету клуба из АПЛ.

Букмекеры уверены, что до начала следующего сезона «Ман Сити» покинут Кевин де Брюйне и Эдерсон – на это можно поставить за 1.05 и 1.08 соответственно.

Также с большой вероятностью из клуба уйдут Бернарду Силва (1.33) и Джон Стоунз (1.57).

Кто покинет «Сити» до старта следующего сезона:

Кевин де Брюйне – 1.05

Эдерсон – 1.08

Бернарду Силва – 1.33

Джон Стоунз – 1.57

Родри – 1.66

Джек Грилиш – 1.80

Эрлинг Холанд – 1.90

Фил Фоден – 2.50

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