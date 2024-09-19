Около 1,5 млн британцев ежегодно тратят на нелегальные азартные игры более 4 млрд фунтов
Около 1,5 млн британцев ежегодно тратят на нелегальные азартные игры 4,3 млрд фунтов.
63% от указанной суммы (2,7 млрд фунтов) приходится на онлайн-сектор. Такими данными поделилась компания Frontier Economics по заказу Совета по ставкам и азартным играм Великобритании (BGC). Исследование основано на опросе более 6 тысяч человек.
Из-за нелегального рынка ставок британская казна ежегодно теряет около 67 млн фунтов.
Новый формат ЛЧ: а сколько очков хватит командам, чтобы выйти в плей-офф?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: iGamingFuture
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