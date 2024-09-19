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  • Контракт Роналду с «Аль-Насром» истекает в 2025 году. Букмекеры дают 1.85 на то, что португалец завершит карьеру в саудовском клубе
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Контракт Роналду с «Аль-Насром» истекает в 2025 году. Букмекеры дают 1.85 на то, что португалец завершит карьеру в саудовском клубе

Букмекеры открыли линию на продолжение карьеры Криштиану Роналду.

Контракт португальца с «Аль-Насром» истекает летом 2025 года. На то, что Роналду завершит карьеру в саудовском клубе, дают 1.85. Столько же предлагают на то, что игрок завершит карьеру не в «Аль-Насре». Также букмекеры уверены, что Криштиану не перейдет в европейский клуб (1.05).

Если Роналду сыграет с Лионелем Месси за одну команду в официальном матче, зайдет коэффициент 20.00.

Ставки на Спортсе

Новый формат ЛЧ: а сколько очков хватит командам, чтобы выйти в плей-офф?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Ставки на спорт
logoАль-Наср Эр-Рияд
Ставки на футбол
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