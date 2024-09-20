«Как правило, тренеру и команде такое не помогает». Прогноз Тихонова на «Химки» – «Оренбург»
Павел Тихонов сделал прогноз на матч «Химки» – «Оренбург» в рамках 9-го тура РПЛ.
Автор Спортса’’ поставил на непоражение «Оренбурга» за 1.68.
«Испанское дерби! И у Давида Деограсии («Оренбург»), и у Франка Артиги («Химки») – проблемы. Первый с июля взял только два очка в РПЛ, а у второго 1:14 в четырех матчах.
У Деограсии худшая оборона в лиге, зато в медиа нет слухов о его возможном увольнении. А вот про уход Артиги – есть. Как правило, тренеру и команде такое не помогает. Так что у «Оренбурга» шанс», – считает Тихонов.
Матч пройдет 21 сентября, начало – в 14:15 мск.
Прогнозы на РПЛ: Тихонов верит в гол Барко «Динамо», Алфимов ждет веселья в Москве и скуки в Казани
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости