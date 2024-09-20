«Как правило, тренеру и команде такое не помогает». Прогноз Тихонова на «Химки» – «Оренбург»

Павел Тихонов сделал прогноз на матч «Химки» – «Оренбург» в рамках 9-го тура РПЛ.

Автор Спортса’’ поставил на непоражение «Оренбурга» за 1.68.

«Испанское дерби! И у Давида Деограсии («Оренбург»), и у Франка Артиги («Химки») – проблемы. Первый с июля взял только два очка в РПЛ, а у второго 1:14 в четырех матчах.

У Деограсии худшая оборона в лиге, зато в медиа нет слухов о его возможном увольнении. А вот про уход Артиги – есть. Как правило, тренеру и команде такое не помогает. Так что у «Оренбурга» шанс», – считает Тихонов.

Матч пройдет 21 сентября, начало – в 14:15 мск.

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