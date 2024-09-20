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Прогноз Погребняка на «Спартак» – «Динамо»: «Склоняюсь к тому, что в этот раз победят красно-белые»

Павел Погребняк сделал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо».

Амбассадор BetBoom предлагает поставить на победу «Спартака».

«Этот матч можно смело назвать игрой за шесть очков. Мы наверняка увидим фееричное противостояние с обилием голов. Но все же я считаю, что «Спартак», играя на домашнем поле, имеет больше шансов на победу. Жаль, многих болельщиков не будет на стадионе – это упущенная возможность для еще более яркой атмосферы.

Несмотря на последние успехи «Динамо», их оборона оставляет желать лучшего, как это показал матч Кубка России и недавняя игра с «Ахматом». Команда пропускает слишком много, а это опасный знак перед встречей с более надежным и уверенным в себе «Спартаком».

Поэтому я склоняюсь к тому, что в этот раз победу одержат красно-белые», – считает Погребняк.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoСпартак
logoПавел Погребняк
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
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