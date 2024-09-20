Алфимов сделал прогноз на матч «Рубин» – ЦСКА с коэффициентом 4.20
Автор Спортса’’ Максимилиан Алфимов сделал прогноз на матч 9-го тура РПЛ между «Рубином» и ЦСКА.
«Команда Рашида Рахимова после яркого старта немного сбавила: во всех турнирах сейчас три сухих поражения подряд. Да и дома «Рубин» играет неудачно: проиграли трижды в четырех матчах в РПЛ. ЦСКА, кажется, прошел свой мини-кризис, но много не забивает.
Попробуем рискнуть: победа гостей с тоталом меньше 2,5 (4.20). Команды редко играют вничью (всего по одному разу в сезоне), поэтому 1-2 гола точно будет. Чуть менее рискованный вариант: тотал меньше 2 (но и коэффициент скромнее)», – отметил Алфимов.
Игра пройдет 21 сентября и начнется в 19:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
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