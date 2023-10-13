Семь сюрпризов квалификации: на Евро могут выйти даже Молдова и Казахстан, коэффициенты рушились в 15 раз

Квалификация к Евро-2024 уже скоро закончится – последние туры пройдут в ноябре. Именно там будет самое интересное. А сейчас мы определяем несколько неожиданных исходов – некоторые уже состоялись, а другие – потенциально возможны.

Шотландия вышла досрочно даже при поражении

Шотландцы – просто красавцы: начали с пяти побед подряд, грохнули и Испанию дома, и Норвегию в гостях. Испанию взяла реванш дома, а потом победила норвежцев, подцепив Шотландию вместе с собой на Евро за пару туров до конца. Перед началом отбора мы ждали смертельную зарубу Шотландия – Норвегия в последнем туре, а получим полутоварищеский матч.

Перед стартом коэффициент на победу шотландцев в группе заморозился на уровне 13.00, но осенью падал даже до 3.25. Сейчас снова вытянулся до 10.00 после успеха испанцев – те и по очкам догнали Шотландию и здорово угнали вперед по разнице. К слову, Испания – один из фаворитов будущего Евро с коэффициентом 8.50 на победу.

Голландцам сильно мешали греки

Франция легко упорхнула от всех, выиграв шесть матчей из шести и, кажется, даже особо не напрягаясь. Впрочем, перед стартом квалификации в этом никто и не сомневался (всего 1.80 на победу в группе).

Вторыми претендентами считались голландцы, но ближе к финишу отставали на три очка от Греции, идущей второй, при игре в запасе. Греки с ЧМ-2014 не появлялись на больших турнирах, а сейчас в, казалось бы, безнадежной компании, всерьез уцепились за свой шанс.

Они уступили и Франции, и Нидерландам, но стрясли 12 очков с других соперников. Правда, в решающем матче все-таки проиграли голландцам дома из-за пенальти на последних минутах. Теперь заключительный матч останется как раз дома с французами, пока голландцы будут тестировать Ирландию и Гибралтар. Очков поровну, так что ван Дейк и компания уже почти на Евро.

Коэффициент Греции на победу в группе не менялся долгое время – оставался в размере 21.00. Но перед матчем с Нидерландами достиг 101.00, так как французов сместить почти невозможно. Впрочем, грекам это было и не надо – им просто бы выйти напрямую. Сейчас уже это практически нереально, но интригу задали мощную.

Албания, да, Албания – лидер группы!

Албанцев мы помним на позапрошлом расширенном Евро, хотя и выбрались они туда сквозь скандалы вокруг Сербии и тусклую игру Дании. Сейчас же в их группе нет никого сильнее. Да, по составу группа – невыдающаяся, но албанцев это волновать не должно – они уже почти на Евро.

И ведь начала Албания с поражения от Польши – а потом набрала 13 очков в пяти матчах – и Польше отомстила, и Чехию разгромила, и Фарерам с Молдовой досталось.

Перед началом ее победа в группе котировалась за 8.00. Весной после неудачи в Польше – выросла до 13.00. Сейчас – и ставить-то ни к чему: всего 1.07.

Молдова может выйти на Евро напрямую

Молдаване дважды в своей истории набирали больше очков чем сейчас, но даже и в мыслях не могли держать выход из группы – отставали на 10 и 12 очков. Сейчас все в их руках – победы над Албанией и Чехией гарантируют выход на Евро напрямую. Да и само выступление удивляет – всего одно поражение в шести матчах! Чехам не проиграли, у поляков забрали четыре очка из шести – отличный результат.

Первыми, конечно, стать нереально, но заметьте: перед стартом коэффициент на победу в группе у Молдовы был 1501.00. Летом он упал уж до 101.00. Сейчас чуть больше – 351.00. А на выход из группы – 20.00.

Словения опережает даже Данию – и уже одной ногой на Евро

Словенцы не играли на Евро еще со времен Златко Заховича, а на ЧМ – с момента нашего мариборского кошмара. Теперь – стремительно летят в Германию на чемпионат: пять побед, удобная ничья с Данией и лишь одна осечка – в Финляндии.

Пока – лидерство и плюс четыре очка от третьего места, но календарь непрост – в гостях с датчанами и североирландцами, а потом принимать крепкий Казахстан. Трем конкурентам еще предстоит резвиться с Сан-Марино, а словенцам – нет.

Но и при этом ставить на победу Словении в группе перед стартом можно было за 15.00, а сейчас – всего за 4.00.

Казахстан будет биться до последнего – еще есть шанс выйти напрямую

И это тоже удивительно и радостно. Команда выигрывала в квалификациях максимум три раза, зато сейчас за три тура до конца – уже четыре победы. Обменялись тремя очками с Данией, дважды победили Северную Ирландию, не заметили Сан-Марино – хватает для того, чтобы вклиниться в борьбу. И хотя пока минус четыре от второго места – все еще может поменяться.

Сам факт, что Казахстан претендует на выход из группы на Евро – уже большое дело. На его выход есть коэффициент 17.00.

Где Молдова и Казахстан – там и Люксембург

Сборная Люксембурга тоже проводит историческое для себя выступление – было всего два поражения в семи матчах, третье место и один из важнейших матчей за все время существования – дома против Словакии. И общие 0:15 за два матча от Португалии вообще ни на что не влияют. У словаков даже календарь был сложнее.

За три тура до конца на выход Люксембурга можно было поставить за 8.00, а на выход Словакии – за 1.22. Словаки в важнейшей выездной игре додавили Люксембург (1:0) и оторвались на пять очков – почти все решили. Люксембуржцам же можно поаплодировать за отбор в любом случае. Да и через Лигу наций шанс остается.

Фото: Gettyimages.ru/Armando Babani, Fran Santiago; East News/Jure Makovec / AFP, Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP