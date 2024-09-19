В матче «Монако» – «Барселона» сыграли 4.00 на удаление. Красную карточку получил Эрик Гарсия
«Барселона» осталась в меньшинстве на 10-й минуте матча с «Монако» в Лиге чемпионов.
Защитник Эрик Гарсия получил красную карточку за фол последней надежды. На удаление давали 4.00.
До матча «Барселона» котировалась фаворитом за 1.72. В лайве коэффициент на победу сине-гранатовых поднялся до 3.80
Новый формат ЛЧ: а сколько очков хватит командам, чтобы выйти в плей-офф?
Опубликовала: Венера Кравченко
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