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В матче «Монако» – «Барселона» сыграли 4.00 на удаление. Красную карточку получил Эрик Гарсия

«Барселона» осталась в меньшинстве на 10-й минуте матча с «Монако» в Лиге чемпионов.

Защитник Эрик Гарсия получил красную карточку за фол последней надежды. На удаление давали 4.00.

До матча «Барселона» котировалась фаворитом за 1.72. В лайве коэффициент на победу сине-гранатовых поднялся до 3.80

Ставки на Спортсе 

Новый формат ЛЧ: а сколько очков хватит командам, чтобы выйти в плей-офф?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoМонако
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoЭрик Гарсия
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