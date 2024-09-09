Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Санкт-Петербург
14 сентября, суббота
Женщины, короткая программа
14:00
Мужчины, короткая программа
15:20
Пары, короткая программа
16:45
Танцы на льду, ритм-танец
17:55
15 сентября, воскресенье
Женщины, произвольная программа
14:00
Мужчины, произвольная программа
15:35
Пары, произвольная программа
17:15
Танцы на льду, произвольный танец
18:35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Прокаты в прямом эфире покажет сайт Первого канала.
Список участников
Женщины: Софья Акатьева, Александра Трусова-Игнатова (ФФККР представила спортсменку с двойной фамилией – Sports), Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.
Мужчины: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Алена Косторная – Георгий Куница, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Анна Щербакова – Егор Гончаров, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано.
Кто откроет сезон нашей фигурки? Даже Трусова в деле – с мужем
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