Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Стало известно расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

14 сентября, суббота

Женщины, короткая программа

14:00

Мужчины, короткая программа

15:20

Пары, короткая программа

16:45

Танцы на льду, ритм-танец

17:55

15 сентября, воскресенье

Женщины, произвольная программа

14:00

Мужчины, произвольная программа

15:35

Пары, произвольная программа

17:15

Танцы на льду, произвольный танец

18:35

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала трансляций – московское. Прокаты в прямом эфире покажет сайт Первого канала .

Список участников

Женщины : Софья Акатьева, Александра Трусова-Игнатова (ФФККР представила спортсменку с двойной фамилией – Sports), Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Мужчины : Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов.

Пары : Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Алена Косторная – Георгий Куница, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду : Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Анна Щербакова – Егор Гончаров, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано.

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